В Монголии ежедневный расход воды на хозяйство составляет от 12 до 227 литров

CA-NEWS (MNG) - В Монголии ежедневный расход воды на хозяйство составляет от 12 до 227 литров, сообщает портал Gogo.

20% поступает из источников поверхностных вод, остальные 80% поступают из запасов подземных вод Монголии, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения.

Из них 18,1% используется для потребления в домашнем хозяйстве, 39,9% - для производства, 24,0% - для животноводства, 17,4%- для сельскохозяйственного орошения и 1,2% - для зеленых объектов города.