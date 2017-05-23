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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Вашингтоне прошли "Дни наследия Монголии"

CA-NEWS (MNG) - В Вашингтоне прошли «Дни наследия Монголии», посвященной 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, сообщает Монцамэ.

Посольство Монголии в США совместно со Всемирным банком организовало культурное мероприятие на тему “Дни наследия Монголии” 16-17-го мая 2017 года в штаб-квартире Всемирного банка.

В мероприятии приняли участие представители Государственного Департамента, Министерства обороны США, Всемирного банка, Международного валютного фонда, зарубежные ученые монголоведы и граждане Монголии, проживающие в США.

Гостям была представлена постановка произведений монгольского народного и классического искусства, персональная выставка картин художника Д. Цолмона “The Nomad Spirit”.

Монголия стала 155-м членом Всемирного банка в феврале 1991 года и за 26 лет сотрудничества были успешно реализованы около 140 совместных проектов, программ в области инфраструктуры, образования, здравоохранения на сумму более $800 млн.

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