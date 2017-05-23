Главы спецслужб обсудят участие граждан СНГ в боевых действиях в Сирии и Ираке

- Вопросы выезда и участия выходцев из стран СНГ в боевых действиях в Сирию и Ирак будут рассмотрены на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств – участников Содружества, которое состоится 24 мая в Бишкеке.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в проекте повестки дня мероприятия тринадцать пунктов. Участники встречи рассмотрят вопрос, касающийся выезда выходцев из стран СНГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций (МТО), их возвращения в страны происхождения, а также принимаемых совместно с партнерскими спецслужбами государств Содружества контрмерах.

Часть вопросов повестки будет посвящена сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом. Так, члены СОРБ обсудят разработку совместного документа, отражающего оценку существующих для государств – участников СНГ террористических угроз, подведут итоги выполнения Программы сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014 –2016 годы, а также итоги работы Антитеррористического центра Содружества в 2016году, рассмотрят Положение об АТЦ.

Кроме того, руководители органов безопасности и спецслужб обменяются опытом по обеспечению безопасности крупных межгосударственных мероприятий, международных конкурсов в области культуры и спортивных соревнований, рассмотрят вопросы, касающиеся организации обмена информацией в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран СНГ, проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению их преступной деятельности и локализации, и ряд других вопросов.