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  23 мая 2017
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После пожара на рынке Сурхандарьи около 3 тыс. людей остались без работы (видео)
Предыстория: В Сурхандарьинской области Узбекистана дотла сгорел базар «Хабиб» (видео)
CA-NEWS (UZ) - В Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана после пожара на крупном вещевом рынке «Хабиб» около 3 тысяч людей остались без работы. Данную информацию узбекской службе радио «Озодлик»подтвердили в администрации рынка.

По словам одного из торговцев рынка, на рынке сгорели около 1200 магазинов, около 3 тысяч людей остались без работы.

Пожар на рынке произошел вечером 19 мая. Как сообщили источники, в результате пожара 21 человек получил легкие ранения. По данным правоохранительных органов, пожар произошел в результате короткого замыкания. Идет подсчет нанесенного ущерба.

Торговцы сообщили, что в настоящий момент идет расчистка на рынке.

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