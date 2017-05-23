После пожара на рынке Сурхандарьи около 3 тыс. людей остались без работы (видео)

- В Денауском районе Сурхандарьинской области Узбекистана после пожара на крупном вещевом рынке «Хабиб» около 3 тысяч людей остались без работы. Данную информацию узбекской службе радио «Озодлик» подтвердили в администрации рынка.

По словам одного из торговцев рынка, на рынке сгорели около 1200 магазинов, около 3 тысяч людей остались без работы.

Пожар на рынке произошел вечером 19 мая. Как сообщили источники, в результате пожара 21 человек получил легкие ранения. По данным правоохранительных органов, пожар произошел в результате короткого замыкания. Идет подсчет нанесенного ущерба.

Торговцы сообщили, что в настоящий момент идет расчистка на рынке.