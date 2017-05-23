После пожара на рынке Сурхандарьи около 3 тыс. людей остались без работы (видео)
- Узбекистан, общество
- 13:32, 23 мая 2017
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- Обновлено: 13:57, 23 мая 2017
«Озодлик»подтвердили в администрации рынка.
По словам одного из торговцев рынка, на рынке сгорели около 1200 магазинов, около 3 тысяч людей остались без работы.
Пожар на рынке произошел вечером 19 мая. Как сообщили источники, в результате пожара 21 человек получил легкие ранения. По данным правоохранительных органов, пожар произошел в результате короткого замыкания. Идет подсчет нанесенного ущерба.
Торговцы сообщили, что в настоящий момент идет расчистка на рынке.
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