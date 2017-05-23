Китай и Россия построят самолёт, конкурирующий с Boeing, Airbus

CA-NEWS (CA) - Китай и Россия в понедельник завершили официальную регистрацию совместного предприятия по строительству широкофюзеляжного самолёта, в полную силу приступив к программе разработки лайнера, который должен составить конкуренцию лидерам рынка Boeing Co и Airbus SE, сообщает Reuters.

Государственные производители самолётов, китайская Commercial Aircraft Corp of China Ltd (COMAC) и российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщили на церемонии в Шанхае, что целью предприятия станет строительство "конкурентоспособного дальнемагистрального широкофюзеляжного коммерческого самолёта".

Всего несколько недель назад COMAC успешно совершила первый полёт C919 - первого китайского узкофюзеляжного магистрального самолёта.

Глава COMAC Цзинь Цзанлун сказал, что компании решили провести церемонию после полёта C919.

"Эта программа направлена на удовлетворение будущего спроса рынка",- сказал Цзинь журналистам. - Две наши страны, две наши компании создали совместную программу, чтобы взять на себя такие обязательства, как организация, исследования, управление и исполнение".

Исследовательский центр программы будет расположен в Москве, а линия сборки - в Шанхае, сказал Цзинь, отметив, что размещение рабочей силы ещё обсуждается.

Главный менеджер отдела широкофюзеляжных самолётов COMAC Го Бочжи сказал, что поставщики смогут подать заявку на строительство двигателей для самолёта к концу года.