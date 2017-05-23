Бывшая жена российского миллиардера Потанина подала иск к экс-супругу на $15 млрд

CA-NEWS (CA) - Наталья Потанина — бывшая ​жена российского миллиардера, президента «Норильского никеля» Владимира Потанина — подала иск к экс-супругу на 849,2 млрд руб. (более $15 млрд.). Об этом пишет Forbes со ссылкой на копию заявления, которая есть в распоряжении издания.

В документе говорится, что Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций эти компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Полюс Золото», а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

Как рассказал Forbes представитель истицы, причиной для подачи иска стало то, что суд так и не разделил акции «Норникеля», которыми владеет Владимир Потанин. При этом суд указывал, что акции напрямую не принадлежат Потанину, но всеми признается, что он является бенефициарным собственником этих акций.

Бенефициарная собственность определяется кипрским правом, однако российские суды также в состоянии разделить такое имущество, пояснил собеседник Forbes. Он добавил, что это касается и дивидендов с «Норникеля» и «Полюс Золота», полученных Потаниным, пока они состояли в браке. «Коль скоро права бенефициарной собственности являлись совместной собственностью супругов, все дивиденды также должны по российскому закону делиться между супругами в равных долях», — заключил представитель Потаниной.

Комментарий представителя миллиардера на момент публикации получить не удалось.

Наталия и Владимир Потанины поженились в 1983 году, а в 2013 году бизнесмен подал на развод. Суд установил, что брак фактически распался еще в 2007 году, и в феврале 2014 года развод был официально оформлен.

После развода Наталия получила 380 млн рублей ($5.3 млн.) и три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье. Однако она неоднократно подавала иски в России и за рубежом, пытаясь добиться раздела акций «Норильского никеля» и «Интеррос Интернешнл». В марте 2017 года она подала иск о взыскании с миллиардера более 215 млрд рублей ($3.8 млрд.) компенсации за акции «КМ Инвест».

В 2015 Forbes оценил состояние Потанина в $15,4 млрд.