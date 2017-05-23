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  23 мая 2017
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Иран и Туркменистан обменялись заключенными

CA-NEWS (TM) - 20 мая Иран и Туркменистан обменялись заключенными. Из туркменских тюрем в Иран были экстрадированы 27 граждан Ирана. В свою очередь, Иран отправил на родину трех заключенных из Туркменистана, сообщает ИА Tansim со ссылкой на представителя МИД Ирана.

«Хотя сделка была подписана много лет назад, это был первый обмен заключенными между двумя странами», - сказал Махмуд Аббаси, заместитель по правам человека и международным делам иранского министерства юстиции.

«Первый этап обмена заключенных был проведен после того, как официальные лица двух стран завершили интенсивные переговоры в начале мая в Ашхабаде, Туркменистан», - добавил он.

В марте 2015 года Иран и Туркменистан провели в Ашхабаде совместное заседание и подписали 17 документов о сотрудничестве в экономической, культурной, политической, правовой, научной и технической областях.

Договор о выдаче был одним из документов, подписанных на заседании, в котором приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Ирана Хасан Рухани.

Аббаси сказал, что в туркменских тюрьмах еще 280 иранцев, и ведутся переговоры об их обмене

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