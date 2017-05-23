Эмомали Рахмон поздравил молодежь страны с «Днем молодежи»

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил молодежь страны с Днем молодежи. В телевизионном послании президента в честь Дня молодежи, в частности, говорится: «Искренне поздравляю всю молодёжь и подростков Таджикистана по случаю Дня молодёжи, каждому из них желаю здоровья, счастья, успехов и прогресса, сообщает Авеста.

Правительство Таджикистана считает молодёжь мощной созидательной и ведущей силой всех сфер жизни страны и признаёт решение проблем и вопросов, связанных с её жизнью, учёбой и деятельностью в качестве приоритетного направления своей социальной политики.

Более того, Правительство Таджикистана связывает с активным участием и непосредственным вкладом молодёжи защиту и прочность национальной независимости, строительство современного и прогрессивного государства, а также его дальнейшего развития, используя существующие возможности, стремиться, чтобы последовательно улучшалось социально-экономическое положение подростков и молодёжи, создавались все необходимые условия для их всестороннего развития.

Отсюда, в период государственной независимости в мировоззрении, видении и мышлении молодёжи произошли кардинальные изменения, сегодня многократно улучшились их отношение и поведение, этика и мораль, соприкосновение с жизнью, ныне наша молодёжь вносит достойный вклад в государственные и общественные дела.

Сегодня весьма достойна роль и вклад молодёжи в решении жизненно-важных вопросов, в том числе в укреплении основ государственности, систематическом и устойчивом развитии всех сфер национальной экономики, строительстве дорог, туннелей, мостов, малых и крупных электростанций, возведении социальных объектов, в целом, в процессе развития и облагораживания нашей страны.

Важнее всего является то, что к осуществлению всех патриотических инициатив наша молодёжь подходит с глубоким знанием, современным мировоззрением и высоким национальным чувством.

Предметом гордости и удовлетворения является то, что сегодня наша молодёжь имеет здоровый, осведомлённый и широкий взгляд относительно понятий национального менталитета, самосознания и самопознания, общественных и государственных вопросов, что является явным признаком формирования патриотичного и самоутверждающего мышления будущего поколения страны.

В процессе строительства государства наша молодёжь правильно осознала, что на современном этапе облагораживания Родины её активное участие и вклад, прежде всего, служат её же интересам, ибо завтра на этой земле будет жить она сама и возьмёт на себя ответственность за управление государством и за его развитие.

Также следует отметить, что молодёжь периода независимости правильно осознав и проанализировав эволюцию и процессы современного мира, постоянно стремиться к изучению современных наук и знаний, информационно-коммуникационной техники и технологии, иностранных языков.

Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодёжи также считается одним из важнейших направлений деятельности государственных структур и органов, ибо насколько здоровый подростки и молодёжь, настолько же мощными станут государство и нация.

Поэтому для стимулирования победителей и призёров международных спортивных соревнований создана Премия Президента Республики Таджикистан, которой до сегодняшнего дня удостоены десятки таджикских спортсменов.

Именно в период государственной независимости таджикский спорт обрёл невиданное развитие, наши молодые спортсмены благодаря своим активным участием и высоким патриотическим чувством стали олимпийскими призёрами, в честь их побед был возвышен государственный флаг Таджикистана и в различных уголках мира звучал наш национальный гимн.

Несмотря на это, нашей молодёжи необходимо постоянно тренироваться и совершенствоваться, серьёзно относиться к научно-исследовательским и изобретательско-инновационным работам, достойно представлять Таджикистан своими достижениями.

Верное служение Родине – матери, защита её границ и рубежей, быть бдительно защищать интересы государства и нации, является сыновным долгом каждого честного, гордого, смелого и волевого молодого человека.

В весьма сложных и запутанных условиях современного мира, особенно когда возрастают новые угрозы и вызовы, такие как экстремизм и терроризм, нашей молодёжи с благодарностью за независимое и суверенное государство необходимо стремиться к стабильности и прогрессу земли предков.

Напоминаю, что экстремизм и фанатизм, являясь источниками невежества и тьмы, приносят нации и государству лишь несчастья, создают серьёзное препятствие развитию и прогрессу общества и государства. Поэтому наша молодёжь должна постоянно совершенствовать свои политические знания, быть осведомлённой об ускоренной эволюции современного мира и всегда быть готовой к защите национальных и государственных интересов.

Наша молодёжь должна осознать, что нашу священную Родину не будет облагораживать никто, кроме нас самих. Светлое будущее Таджикистана и достойная жизнь его народа зависит от сегодняшней молодёжи.

Ибо мы – старшее поколение делаем все возможное ради облагораживания Родины, прогресса Таджикистана, стабильности и спокойствия страны. В свою очередь, наша молодёжь обязана с использованием созданных государством и Правительством страны возможности максимально заниматься изучением наук, знаний, профессий и ремёсел, чтобы завтра она смогла обеспечить процветание Родины и спокойствие нации.

Объявление 2017 года Годом молодёжи обязывает молодое поколение со стремлением и задором молодости твёрдыми шагами идти вперёд по пути изучения современных наук и знаний, освоения новых профессий и ремёсел, облагораживания и развития Родины.

Убеждён, что молодёжь нашей независимой страны всегда будет движущей силой, достойной наследницей нации и государства, созидательницей сегодняшнего и будущего независимого Таджикистана.

Хотел бы, чтобы наша молодёжь всегда гордилась своей Родиной, нацией, языком и прославленными предками, чтобы их жизненной целью и программой стала защита достижений независимости, территориальной целостности, безопасности и спокойствия дорогого Таджикистана.

В завершении желаю всей честной и гордой молодёжи страны и всему славному народу нашего дорогого Таджикистана мира, спокойствия, жизненного достатка, счастья и твердую волю.