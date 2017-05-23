В Таджикистане почти половина населения не имеет доступа к чистой воде

- В Таджикистане почти половина населения (около 43 процента) не имеет доступа к чистой воде, сообщил директор Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Тагаймурод Исломзода.

По его словам, в настоящее время 57,6% населения Таджикистана обеспечены чистой питьевой воде, хотя именно на территории страны формируется более половины водного запаса всего центральноазиатского региона.

Исломзода заявил, что для обеспечения чистой питьевой воды всей страны, необходимо более двух миллиардов долларов. Но, по его словам, обеспечить водой жителей не получается - строительство водоводов и поддержание их в рабочем состоянии требует денег, которых в бюджете нет, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Тагоймурод Исломзода призвал международные организации помочь в решении этой непростой задачи. Только с помощью иностранных инвесторов и доноров более 1 миллиона 200 тысяч человек в городах Исфара, Канибадам, Гулистон, Бустон, Хорог и Истиклол могут быть обеспечены чистой питьевой водой, сказал он.

По данным ООН, сегодня более 1 млрд жителей планеты лишены доступа к чистой воде, а более 2 млрд человек не имеют доступа к адекватной санитарии, что является главной причиной связываемых с водой болезней.