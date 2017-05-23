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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Боевикам ИГИЛ запретили пользоваться соцсетями

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» запретила своим боевкам пользоваться социальными сетями, сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников, со ссылкой на документ ИГ.

Скан данного документа ИГ SITE опубликовала на своем сайте. Как отмечает организация, по мнению ИГ, с помощью социальных сетей можно отследить как самих боевиков, так и их местоположение.

В тексте подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.

Террористы используют социальные сети для распространения своих идей и вербовки. Так, в августе 2016 года в Twitter заявили, что за год его администраторы заблокировали 360 тыс. аккаунтов за пропаганду терроризма.

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