Боевикам ИГИЛ запретили пользоваться соцсетями

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» запретила своим боевкам пользоваться социальными сетями, сообщает организация SITE, которая занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников, со ссылкой на документ ИГ.

Скан данного документа ИГ SITE опубликовала на своем сайте. Как отмечает организация, по мнению ИГ, с помощью социальных сетей можно отследить как самих боевиков, так и их местоположение.

В тексте подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.

Террористы используют социальные сети для распространения своих идей и вербовки. Так, в августе 2016 года в Twitter заявили, что за год его администраторы заблокировали 360 тыс. аккаунтов за пропаганду терроризма.