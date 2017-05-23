В Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса (парламента), членов халк маслахаты и Генгешей (органы местного самоуправления), сообщает 21 мая госинформагентство страны.

На одно место депутата Меджлиса, члена халк маслахаты и Генгеша было зарегистрированы несколько кандидатов от политических партий и групп граждан.

По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане в установленное для голосования время на территории избирательных округов были одновременно открыты все избирательные участки. Из них 21 – в Ашхабаде, 40 – в Ахалском, 11 – в Балканском, 59 – в Дашогузском, 31 – в Лебапском, 93 – в Марыйском велаятах.

Для участия в голосовании по выборам депутатов Меджлиса Туркменистана по избирательным округам №7 «Гунеш» города Ашхабада и избирательному округу № 106 «Векил» Марыйского велаята было зарегистрировано 58 тысяч 393 избирателя.

Всего участковыми избиркомами было зарегистрированы: по выборам членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей – 175 тысяч 521 избиратель.

Мониторинг избирательного процесса осуществляли национальные наблюдатели, присутствовавшие на всех избирательных участках. По их оценке, выборы прошли на альтернативной и демократической основе, в строгом соответствии с действующим в стране законодательством и общепринятыми нормами международного права.

По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, к моменту закрытия избирательных участков, т.е. к 19 часам, в выборах депутатов Меджлиса приняли участие 91,02 процента; членов велаятских этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей – 90,91 процента электората.

Согласно предоставленным Центризбиркомом сведениям выборы признаны состоявшимися. Результаты голосования будут обнародованы в ближайшее время.