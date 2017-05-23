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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан отказался от участия в конференции ОБСЕ в Вене
CA-NEWS (TJ) - Делегация Таджикистана отказалась от участия в конференции ОБСЕ по предотвращению насильственного экстремизма и радикализации, которые приводят к терроризму. Мероприятие должно состояться 23-24 мая в городе Вене.

На конференцию были приглашены представители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и общественных организаций Таджикистана.

Собеседники в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что члены делегации приобрели авиабилеты до австрийской столицы, но в последний момент решили отказаться от участия в конференции ОБСЕ. Говорить о причинах такого решения они отказались, сообщает служба новостей Центральной Азии.

В декабре 2016 года в Вене проходила конференция ОБСЕ по ситуации со свободой слова в регионе. Душанбе отказалось отправлять в австрийскую столицу своих представителей. Сообщалось, что власти Таджикистана решили проигнорировать собрание потому, что ОБСЕ разрешила представителям запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и «Группы 24» присутствовать на Обзорном совещании ОБСЕ по правам человека, которое состоялось в сентябре 2016 года в Варшаве. Тогда делегация Таджикистана в знак протеста против присутствия «лиц, совершивших преступления и находящиеся в международном розыске» покинула совещание.

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