РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане археологи раскопали древний город размером с Монако
CA-NEWS (UZ) - Ежедневная газета Sabah сообщает, что в Ферганской долине археологи раскопали новое поселение Великого шелкового пути.

В результате двухлетних раскопок рядом с кишлаком Минг-Тепа, сотрудники Института археологии Китайской академии общественных наук (CASS) и Института археологии Узбекистана в Ферганской долине открыли древний город размером с Монако (около 2 квадратных километров).

Перед тем как начать раскопки, археологи при помощи дронов, оснащенных технологией Real Time Kinematic, фиксировали высоту рельефа на территории памятника и вокруг него. Это позволило идентифицировать остатки гробницы и ремесленной мастерской в пределах городских стен. Их наличие доказало, что памятник имел постоянное местное население, а не был только пунктом для постоя.

В свете проведенных исследований понятно, что 2000 лет назад найденное поселение было важным городом, связанным с Королевством Дайюань. Государством, которое известно своими породистыми лошадьми и перевалочными пунктами на большей территории Великого шелкового пути. На сегодняшний день, он является наиболее перспективным местом для изучения процесса взаимного влияния китайской и европейской цивилизаций на рубеже нашей эры, отмечает издание.

print
Комментарии (3)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
juanjuan
17:56, 23 мая 2017
ну в принципе да, китайцы имеют отношению ко всему шёлкову пути, так как шёлк изобрели они и очень долго скрывали способ приготовления этой ткани, так что вполне могут что-то там надыбать в своих архивах
Нет аватара
juanjuan
17:48, 23 мая 2017
Интересно, почему археологические раскопки начались по всему миру только в начале 20 века? как не читаю про исторические артефакты, так почему-то дата находок-начало прошлого века, даже открытие гробницы Тутанхамона произошло совсем недавно в 1922 году, либо раньше люди не интересовались древним миром, либо идет повсеместная фальсификация!
Нет аватара
karakolsan
17:32, 23 мая 2017
ага..щас китайцы найдут доказательства присутствия китайцев в те времена и предьявят териториальные притензии к РУз
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×