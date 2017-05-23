В Узбекистане археологи раскопали древний город размером с Монако

- Ежедневная газета Sabah сообщает, что в Ферганской долине археологи раскопали новое поселение Великого шелкового пути.

В результате двухлетних раскопок рядом с кишлаком Минг-Тепа, сотрудники Института археологии Китайской академии общественных наук (CASS) и Института археологии Узбекистана в Ферганской долине открыли древний город размером с Монако (около 2 квадратных километров).

Перед тем как начать раскопки, археологи при помощи дронов, оснащенных технологией Real Time Kinematic, фиксировали высоту рельефа на территории памятника и вокруг него. Это позволило идентифицировать остатки гробницы и ремесленной мастерской в пределах городских стен. Их наличие доказало, что памятник имел постоянное местное население, а не был только пунктом для постоя.

В свете проведенных исследований понятно, что 2000 лет назад найденное поселение было важным городом, связанным с Королевством Дайюань. Государством, которое известно своими породистыми лошадьми и перевалочными пунктами на большей территории Великого шелкового пути. На сегодняшний день, он является наиболее перспективным местом для изучения процесса взаимного влияния китайской и европейской цивилизаций на рубеже нашей эры, отмечает издание.