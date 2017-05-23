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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Созданный дочерью президента США Иванкой Трамп фонд получит $100 млн от ОАЭ и Саудовской Аравии
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CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали выделить $100 млн фонду женщин-предпринимателей, который был основан дочерью президента США Иванкой Трамп, сообщает The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal сообщила, что целевой аудиторией фонда, которого стали женщины-предприниматели, управляется Всемирным банком и будет помогать женщинам на Ближнем Востоке.

Фонд, который будет возглавлять Всемирный банк, а не Иванка Трамп, направлен на предоставление финансовой помощи женщинам-предпринимателям в форме капитала и доступа к сетевым и финансовым рынкам.

Иванка Трамп говорила с саудовскими женщинами, которые являются гражданскими лидерами, предпринимателями и избранными правительственными чиновниками во время первой зарубежной поездки президента.

«Мы живем в поворотный момент в истории для женщин. Во всем мире женщины продолжают добиваться беспрецедентного уровня прав и свобод. Расширение прав и возможностей женщин является ключевым фактором экономических преобразований», - цитирует телеканал CNN слова дочери американского президента.

«Я нацелена на расширение возможностей женщин в США и во всем мире», — подчеркнула она.

Государственный департамент отметил проблемы с правами человека в Саудовской Аравии, в том числе «отсутствие у граждан возможности право выбора правительства, ограничения общих прав, таких как свобода выражения, в том числе в Интернете, свободы объединений, обществ, движений и религий, дискриминация по признаку пола и отсутствие равных прав, которые затрагивают большинство аспектов жизни женщин», - сообщает The Washington Post.

В консервативной исламской стране женщинам не разрешается водить машину и требуется разрешение от опекуна-мужчины на выезд из дома. Женщины также должны покрывать себя на публике.

В 2016 году кандидат от Республиканской партии Трамп раскритиковал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее фонд за прием пожертвований из Саудовской Аравии.

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