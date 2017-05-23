В Таджикистане арестован еще один экс-сотрудник антикоррупционного ведомства

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане задержан замруководителя Управления по борьбе с контрабандой Таможенной службы, сообщает радио Озоди со ссылкой на источник в Таможенном комитете Таджикистана.

Сообщается, что Фахриддин Бозоров задержан в рамках расследования фактов причастности к коррупции бывших и действующих сотрудников Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Фахриддин Бозоров ранее работал в антикоррупционном ведомстве. Он был арестован две недели назад сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры Таджикистана.

По словам источников в правоохранительных органах, подтвержден арест 7 бывших и действующих сотрудников Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.

Пока неизвестна причина ареста Фахриддина Бозорова – обвинение ему не предъявлено. Родные Давлатбека Хайрзода, экс-замглавы Агентства и бывшего старшего следователя ведомства Фируза Холмуродзода подтвердили, что они подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 247 - «Мошенничество» и 391 - «Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти» Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

Родные арестованных опровергают предъявленные обвинения в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Ранее в приватной беседе с Радио Озоди родные Фируза Холмуродзода заявили, что после его ареста никто из ответственных лиц не встретился с ними, всю информацию родственники получают из СМИ. «Нам лишь известно, что Фируза обеспечили адвокатом, сотрудники СИЗО не препятствуют передачи ему домашней еды», сказал один из наших собеседников. По его словам, «следователи несколько раз проводили обыск в квартире Фируза Холмуродзода, но ничего не нашли. Все сообщения о якобы его несметном богатстве – это миф».

Источник в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщил, что Фахриддин Бозоров перешел на работу в Таможенную службу в прошлом году по просьбе главы ведомства Абдуфаттохи Гоиба. Через некоторое время он был назначен заместителем руководителя Управления по борьбе контрабандой Таможенной службы.Источник утверждает, что Бозоров был арестован на основе признаний Фируза Холмуродзода, Давлатбека Хайрзода и Фирдавса Ниёзбадалова и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана сообщило, что из семи арестованных двое – Фахриддин Бозоров и Фаридун Беназирзода последние месяцы работали в Таможенной службе Таджикистана. Фаридун Беназирзода, замруководителя регионального управления Таможенной службы по Согдийской области, в начале месяца был вызван на допрос в ГКНБ. Он был арестован сразу после очной ставки с Фирузом Холмуродзода и сейчас находится в СИЗО ГКНБ Таджикистана.