РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Великобритании разработали самую дешевую лампу на солнечных батареях

CA-NEWS (CA) - Британская компания Inventid представила лампу на солнечных батареях, назвав ее самой доступной в мире, сообщает Би-би-си.

Лампа SM100, которая помещается на ладони, способна работать до восьми часов при полном заряде батареи. Она была разработана совместно с китайским производителем Yingli и продается в странах Африки за 5 долларов.

Лампу также можно использовать как налобный фонарь - для этого в комплекте есть специальная резинка. Также ее можно прикрепить к велосипеду.

Светильник уже был протестирован в ходе испытаний, в которых приняли участие 9000 семей из трех стран Африки - Малави, Уганды и Зимбабве. "Мы собрали информацию о распорядке жизни этих семей, планировке их жилищ и условиях жизни", - говорит один из основателей компании Inventid Генри Джеймс.

По его словам, создатели лампы также учли пожелания и ожидания местных жителей. "Мы говорим о тех регионах, где люди живут на 350 долларов в год", - отметил Джеймс.

В настоящее время для 600 млн жителей Африки, которые живут без электричества, единственным источником искусственного освещения остаются керосиновые лампы.

Однако не все жители могут позволить себе покупку керосина, у многих семей на топливо уходит до четверти всего дохода. Кроме того, при использовании керосиновых ламп есть угроза возникновения пожаров.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×