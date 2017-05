Полиция Великобритании установила личность исполнителя теракта в Манчестере

CA-NEWS (CA) - Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере, заявила во вторник 23 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает The Guardian.

«Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере», - сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета «Кобра» (Cabinet Office Briefing Room, COBRA).

По словам премьера, он совершил теракт в одиночку; однако до сих пор остается неясным, помогал ли ему кто-либо с подготовкой взрыва.

«Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя», - добавила она.

Полиция Манчестера также сообщила, что в связи со взрывом на концерте Арианы Гранде на концертной площадке «Манчестер Арена» был арестован мужчина 23 лет. Сообщение об аресте размещено в Twitter полиции.

«Мы подтверждаем, что в связи с инцидентом на «Манчестер Арене» прошлой ночью был арестован 23-летний мужчина в Южном Манчестере», - говорится в сообщении.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.