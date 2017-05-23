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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Алишер Усманов помог организовать концерт Андреа Бочелли в Ташкенте
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 8 июня во Дворце искусств «Истиклол» выступит легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли. Музыкант впервые выступит в Ташкенте со своей сольной программой, сообщили убекистанские СМИ.

Выступление Андреа Бочелли организовано при поддержке Министерства культуры Узбекистана и мецената, российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова.

Концертная программа вечера будет состоять из двух отделений. В первой части Бочелли исполнит классические произведения – самые известные оперные арии, а во второй – прозвучат самые популярные хиты Андреа.

Выступление прославленного музыканта будут сопровождать оркестр и хор. На одной сцене с Андреа Бочелли выступят специальные гости. Выступление которых станет приятным сюрпризом для зрителей.


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