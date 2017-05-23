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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В США отменен запрет вступления трансгендеров в армию

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны США рассматривает возможность нанимать на работу трансгендеров уже с 1 июля 2017 года. Об этом говорится в меморандуме, который датируется 8 мая. Он подписан высокопоставленным сотрудником Пентагона, передает агентство Reuters.   

Пентагон прекратил запрет для трансгендерных людей, которые служили в армии США в прошлом году под командованием бывшего министра обороны Эштона Картера.   

Данная отмена снизила один из последних барьеров на пути к тому, кто может служить в армии США. В 2011 году было принято решение о прекращении военного запрета для людей, которые не скрывают свою нетрадиционную ориентацию.    

Всем военным подразделениям поручили изучить готовность к оценке кандидатов-трансгендеров для принятия на военную службу и предоставить отчет об этом до 31 мая текущего года. Соответствующее поручение отдал заместитель министра обороны США Робер Уорк.  

Содержание меморандума подтвердил пресс-секретарь Пентагона, однако отказался дать комментарии агентству Reuters.

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