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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Министр энергетики Казахстана прокомментировал предстоящее повышение цен на дизтопливо
CA-NEWS (KZ) - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал предстоящее повышение ставки акциза на дизельное топливо с июня этого года.

"Дерегулирование цены дизтоплива произошло в прошлом году, то есть ценообразование теперь на рыночных условиях. По инициативе фискальных органов было принято решение по увеличению уровня акцизов на выпуск дизтоплива, чтобы цена, которая увеличивается… часть средств поступали в бюджет", — сказал Бозумбаев журналистам во вторник.

Как ранее сообщили в компании "ҚазМұнайГаз Өнімдері", с 1 июня акцизная ставка на реализацию дизельного топлива составит 9 300 тенге за тонну. Увеличение оптовой цены только за счет увеличения акциза составит около 7,3 тенге/литр, что повлияет на стоимость топлива в сетях АЗС, сообщают казахстанские сми.

В компании отмечали, что изменение ставки акциза направлено на снижение разницы между ценами на дизельное топливо в РК и соседними странами, из-за чего происходят перетоки топлива. Акцизная ставка также влияет на повышение привлекательности импорта для поставок на рынок РК в летний период, характеризующийся высоким уровнем потребления. Играя регулирующую роль, сезонное изменение ставки акциза позволяет увеличить поступления от отрасли в бюджет.

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