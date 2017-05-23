Стали известны подробности самоубийства вице-премьера Туркменистана

CA-NEWS (TM) - 50-летний вице-премьер-министр Туркменистана Батыр Эрешов, о скоропостижной кончине которого туркменские официальные СМИ сообщили 3 мая, за несколько дней до этого повесился, утверждают источники туркменской службы радио Свобода «Азатлык».

По словам источников, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов, отвечавший за промышленный комплекс, совершил самоубийтсво 29 или 30 апреля, через несколько дней после того как арестовали его сына с крупной суммой денег.

Ранее, о том, что Эрешов покончил жизнь самоубийством также сообщило издание «Хроника Туркменистана».

При каких обстоятельствах был арестован сын Эрешова, точная сумма с которой он был задержан, какого он возраста и как его зовут источники не сообщают.

Один из источников близкий к властным структурам и говоривший на условиях анонимности утверждает, что после ареста сына за Эрешовым была установлена слежка. Также его предупредили, что в скором времени его самого арестуют.

По словам этого источника, аресту сына покойного чиновника предшествовала проверка на Лебапском цементном заводе, где были вскрыты факты взяточничества. «Всё началось с проверки лебапского цемзавода, который находился в ведении Эрешова. Правоохранительные органы в середине апреля устроили рейд на цемзавод, обнаружили недостачу, вскрылись факты взяточничества в крупных размерах. После этого взяли его сына с крупной суммой денег», - рассказал источник.

Источник не знает имени, возраста сына бывшего чиновника и какую роль он играл в деятельности лебапского цементного завода или деятельности своего отца.

Другой источник, который также говорил на условиях анонимности из соображений безопасности, подтвердил, что Эрешов покончил жизнь самоубийством за несколько дней об официальном объявлении о его смерти. По его утверждениям сын Эрешова был арестован за несколько дней до самоубийства чиновника, в числах 24-25 апреля. А сам бывший министр повесился в ночь между 29 и 30 апреля.

«Был задержан его сын с большой суммой денег. Началась слежка, причем с разных сторон его начали предупреждать, что вот-вот случится арест. За этим последовал акт суицида, повешение. Тело увезли и не выдавали трое суток. Потом отдали и, по неподтвержденным данным, он был захоронен на территории Узбекистана, откуда он родом. А сын до сих пор находится под арестом», - утверждает источник.

Издание «Хроника Туркменистана» также сообщалось, что Эрешов был захоронен на родовом кладбище в Бухарской области Узбекистана.

В официальном сообщении о его смерти от 3 мая утверждается, что Батыр Наркулыевич Эрешов родился 13 июня 1966 года в посёлке С.А.Ниязова этрапа Гарашсызлык Лебапского велаята. Во времена бывшего союза этот район назывался Московский и находится на границе с Бухарской областью Узбекистане.

По утверждениям источников, власти в течение трёх дней не выдавали тело чиновника. Выдали 3 мая после объявления о его смерти в официальных СМИ и велели похоронить в спешном порядке. Также не известно было ли дано указание со стороны властей увезти тело в Узбекистан или нет.

О смерти вице-премьера объявили 3 мая, за день до того как на правительственном совещании 4 мая был отстранен от должности генеральный прокурор Туркменистана Аманмырат Халлыев. На совещении, транслировавшемся по государственному ТВ, президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с генпрокурором уволил ряд чиновников прокуратуры и МВД.

После этого «Азатлык», ссылаясь на свои источники сообщал о том, что бывший генпрокурор и ещё около 50 чиновников силовых структур взяты под стражу.

В июне прошлого года в своём рабочем кабинете повесился руководитель одного из отделов областного управления государственного концерна «Туркменнефть» по имени Байрам.