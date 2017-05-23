В Москве нашли считавшийся утраченным белокаменный мост XVII века

CA-NEWS (CA) - В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности, сообщается на сайте столичной мэрии.

Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века. Его долгое время считали утраченным.

По сообщению, длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста.

«Специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. Ширина каждого кирпича — 14,5 сантиметра, а высота — 7,4–7,8 сантиметра. На кирпичах были обнаружены клейма: буквы П и Д. По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью XVII века», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, после того как археологи осмотрели и описали находку, а также забрали образцы для исследований, мост снова укрыли грунтом.

«Конструкция моста стала хрупкой за несколько столетий. Тем более ее серьезно повредили коммуникации, проложенные еще в советское время. Теперь мост законсервирован естественным образом. Вся полученная информация о находке будет занесена на археологическую карту Москвы», — отметил глава Мосгорнаследия.

Мост вел к воротам Варварской башни стены Китай-города. Его первый деревянный прототип был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской (строительство шло с 1535 до 1538 года). Эта стена должна была защищать центр Москвы от вторжения врагов. Конструкция стены позволяла ей выстоять даже под артиллерийским огнем.

Протяженность Китайгородской стены была более 2500 метров. Вокруг нее шел ров, заполненный водой. В состав крепостной стены входило 12 башен, и несколько из них имели ворота (и в том числе Варварская), которые открывали для въезда в Москву. Именно к таким башням через ров вели мосты. И хотя изначально мосты сделали из дерева, в XVII веке их стали перестраивать из камня. Так, в описи 1646 года указано, что у Варварской башни «подведен новый бык белым каменем». Историки предполагают, что термином «бык» называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах.

Найденные в кладке кирпичи относятся к более позднему периоду. Археологи предполагают, что мост неоднократно ремонтировали.

Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.