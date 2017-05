ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере. Об этом в своем Twitter сообщила Рита Кац, руководитель издания SITE, которjt занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников.

Об этом также сообщается в Twitter агентства Associated Press.

BREAKING: Islamic State group says one of its members carried out the Manchester attack that killed 22 people.