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  23 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
Предыстория: На стадионе в Манчестере произошел теракт: 19 погибших, более 50 раненых (фото)Продолжение: В Сети появилось видео первых минут после взрыва на стадионе «Манчестер Арена»

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере. Об этом в своем Twitter сообщила Рита Кац, руководитель издания SITE, которjt занимается мониторингом сетевой активности террористов и их сторонников.

Об этом также сообщается в Twitter агентства Associated Press.

Накануне вечером на стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения.

Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере, заявила во вторник 23 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает The Guardian.

«Полиция и службы безопасности считают, что они знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере», - сказала она, выступая после встречи чрезвычайного комитета «Кобра» (Cabinet Office Briefing Room, COBRA).

По словам премьера, он совершил теракт в одиночку; однако до сих пор остается неясным, помогал ли ему кто-либо с подготовкой взрыва.

«Однако на данном этапе расследования мы не можем подтвердить его имя», - добавила она.

Полиция Манчестера также сообщила, что в связи со взрывом на концерте Арианы Гранде на концертной площадке «Манчестер Арена» был арестован мужчина 23 лет. Сообщение об аресте размещено в Twitter полиции.

«Мы подтверждаем, что в связи с инцидентом на «Манчестер Арене» прошлой ночью был арестован 23-летний мужчина в Южном Манчестере», - говорится в сообщении.

В Лондоне введены дополнительные меры безопасности. Из-за теракта ведущие политические партии Великобритании приостановили избирательные кампании в преддверии парламентских выборов.

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