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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Журнал Time поместил Владимира Путина на обложку нового номера

CA-NEWS (CA) - На обложке нового номера американского журнала Time, который выйдет 31 июля, будет изображен портрет президента России Владимира Путина. Портрет составлен из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета.

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В главной статье выпуска, озаглавленной «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам», за авторством Массимо Калабрези, утверждается о произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США и о реагировании на это государственных структур.

В частности, автор рассказывает об инциденте в Калифорнии во время президентских праймериз, когда от местных жителей начали поступать жалобы на то, что они не могут проголосовать. При этом выяснилось, что хакеры взломали базу данных зарегистрированных избирателей.

Ряд спецслужб, министерство внутренней безопасности и разведывательные учреждения пытались идентифицировать хакеров и определить, насколько широк охват их деятельности.

Тему российского вмешательства в американские выборы президенты РФ и США обсудили в ходе официальных переговоров на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Владимир Путин заверил лидеров стран G20, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.

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