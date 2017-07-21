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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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АБР: Ожидаемый рост экономик стран Центральной Азии в этом году составил 3,2%
CA-NEWS (KZ) - Перспективы экономического роста в развивающихся странах Азии в 2017 году улучшились на фоне более сильного, чем ожидалось, экспортного спроса в первом квартале этого года. Об этом говорится в новом докладе Азиатского банка развития (АБР).

В дополнении к своему докладу «Прогноз развития Азии» за 2017 год, опубликованном сегодня, АБР повысил прогноз экономического роста в регионе с 5,7% до 5,9% в 2017 году и с 5,7% до 5,8% в 2018 году. Менее значительный рост в 2018 году отражает осторожный взгляд на устойчивость этого экспортного импульса.

«Развивающиеся страны Азии успешно начали этот год с хорошими показателями экспорта, что придает импульс перспективам роста в оставшейся части 2017 года», – сказал Ясуюки Савада, главный экономист АБР.

Согласно прогнозам, общие темпы роста крупных промышленно-развитых стран в 2017 и 2018 годах сохранятся на уровне 1,9%. Улучшенные прогнозы в отношении зоны евро и Японии ввиду устойчивого внутреннего спроса компенсировали небольшое снижение экономического роста в США до 2,2% с ранее прогнозируемых 2,4% в результате разочаровывающих результатов первого квартала 2017 года.

В разрезе субрегионов, рост в Восточной Азии был пересмотрен в сторону повышения до 6% в 2017 году и 5,7% в 2018 году с первоначально прогнозируемых 5,8% и 5,6%, соответственно. После недавнего замедления роста увеличение чистого экспорта и внутреннего потребления улучшило перспективы роста Китайской Народной Республики (КНР). Ожидается, что вторая по величине экономика в мире вырастет на 6,7% в 2017 и 6,4% в 2018 году.

Перспективы для Центральной Азии в этом году также улучшились, поскольку рост внутреннего спроса и экспорта в некоторых странах вызвал непредвиденное оживление экономики в субрегионе. Рост ожидается на уровне 3,2% в 2017 году и 3,8% в 2018 году по сравнению с первоначально прогнозируемыми 3,1% и 3,5%, соответственно.

Между тем, инфляция потребительских цен в регионе, согласно прогнозам, будет ниже предыдущей оценки на фоне устойчивых мировых цен на нефть и продовольствие, несмотря на увеличение спроса в связи с достаточными объемами поставок и благоприятными погодными условиями. Теперь ожидается, что инфляция снизится до 2,6% в 2017 году и 3% в 2018 году по сравнению с первоначально прогнозируемыми 3% и 3,2%, соответственно.

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