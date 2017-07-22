Монголия и Китай займутся раскопками крупного захоронения хуннов

CA-NEWS (MNG) - В рамках первого археологического сотрудничества между Монголией и КНР, китайские археологи из провинции Хэнань прибыли в Улан-Батор. Это первая команда китайских археологов, направленная провинцией Хэнань за границу, сообщает портал ARD.

Археологи Монголии и Китая будут взаимодействовать во время поиска, составления карт, раскопок и исследований на одном из крупных кладбищ в аймаке Архангай, где сохранилось более 400 захоронений.

В ходе раскопок, проведенных за последние десять лет, на кладбище была обнаружена колесница, которая, по мнению специалистов, была отдана хуннам Китаем во время правления династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э). Были обнаружены также железные и гончарные изделия времен этой династии.

«Хунны имели тесные политические и экономические связи с династией Хань», — сказал руководитель археологической бригады провинции Хэнань Чжоу Лиган.

«Хунны были кочевым народом, известным также как Хүн, что означает на древнем и современом монгольском - человек. Они появились в конце 3 века до н.э. и оказали огромное влияние на китайскую и мировую историю. Во время династии Хань хунны и китайцы несколько раз вступали в столкновения», - пишет китайское издательство.