Власти Таджикистана разыскивают около 100 дезертиров

- Молодежь Таджикистана призывается в ряды армии дважды в год – весной и осенью. По мнению экспертов, грубое отношение и унижение солдат являются причинами уклонения молодежи от службы в рядах таджикской армии.

В последние годы сообщалось о нескольких случаях жестокого избиения солдат срочной службы сослуживцами. Некоторые из них привели к гибели военнослужащих. Несколько уголовных дел, возбужденных после этих случаев, были рассмотрены военными судами.

Недавно Россия экстрадировала в Таджикистан молодого человека, который на родине обвиняется в дезертирстве. Фарход Назаров, 26-летний житель Муминабадского района Хатлонской области, 11 июля был экстрадирован на родину и в настоящее время содержится в ИВС при военной прокуратуре Хатлона.

По материалам следствия, Фарход Назаров сбежал из военного комиссариата района Рудаки после прохождения медицинского обследования. По закону, после прохождения медицинской комиссии призывник считается солдатом.

Шайдулло Назаров, брат Фархода, сказал, что Фарход хотел сам вернуться на родину и не считал себя виновным.