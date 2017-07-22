В Туркменистане третьим партнером Азиады стала Dragon Oil
- Туркменистан, спорт
- 10:00, 22 июля 2017
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CA-NEWS (TM) - 19 июля Исполнительный комитет V Азиатских игр сообщил, что компания Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd стала еще одним официальным партнером Игр.
Dragon Oil Plc — нефтяная компания, зарегистрированная в Ирландии. Деятельность сосредоточена в основном на каспийском шельфе Туркменистана. Штаб-квартира находится в Дубае.
Ранее было озвучено, что партнерами Азиады стали «Туркменские авиалинии» и малайзийская PETRONAS, а спонсорами – LG и Coca-Cola Turkmenistan, передают Xроники Туркменистана.
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