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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане третьим партнером Азиады стала Dragon Oil
CA-NEWS (TM) - 19 июля Исполнительный комитет V Азиатских игр сообщил, что компания Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd стала еще одним официальным партнером Игр.

Dragon Oil Plc — нефтяная компания, зарегистрированная в Ирландии. Деятельность сосредоточена в основном на каспийском шельфе Туркменистана. Штаб-квартира находится в Дубае.

Ранее было озвучено, что партнерами Азиады стали «Туркменские авиалинии» и малайзийская PETRONAS, а спонсорами – LG и Coca-Cola Turkmenistan, передают Xроники Туркменистана.

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