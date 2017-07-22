В Алматы самым аварийным днём недели стал понедельник

CA-NEWS (KZ) - Полицейские Алматы проанализировали дорожную ситуацию в мегаполисе за 2016 и 2017 годы, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Полицейские проанализировали автомобильные аварии с пострадавшими по времени суток. Так, в период с 06.00 до 22.00 было совершено 1842 ДТП, погибли 29 человек, пострадали 2138 человек. В период с 22.00 до 06.00 произошло 406 ДТП, погибли 18 человек, пострадали 532 человека.

Согласно анализу ДТП с пострадавшими по дням недели, наиболее аварийным за последние два года является понедельник. На этот день недели приходится не только наибольшее количество аварий, но число жертв и пострадавших. Согласно статистике, наименее аварийный день недели - воскресенье.



