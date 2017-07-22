В Казаxстане наблюдается беспрецедентное падение цен на рынке аренды жилья

CA-NEWS (KZ) - На рынке аренды жилья в этом году беспрецедентное падение цен, зафиксирован самый значительный спад за последние пять лет. Наиболее сильно дешевеет аренда в Алматы и Астане.

По данным экспертов портала Ranking.kz, цены падают на фоне сокращения финансовых возможностей казахстанцев, сообщает Тengrinews.kz.

Отмечается, что за первое полугодие текущего года стоимость аренды благоустроенного жилья в РК снизилась на 0,1 процента по сравнению с январем-июнем прошлого года. Цена аренды неблагоустроенного жилья в Казахстане выросла всего на 0,1 процента за год. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период аренда улучшенного жилья подорожала на 2,7 процента, а неблагоустроенного - на 4,9 процента.

Арендодатели снижают цены под давлением падения реальных доходов казахстанцев. Так, в январе-мае текущего года реальные денежные доходы населения в РК снизились почти на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом подчеркивается, что в прошлом году (январь-май) покупательская способность доходов жителей республики из-за резкого и продолжительного роста инфляции снизилась на 2,4 процента.

Всего в этом году в пяти регионах РК было зафиксировано снижение цен на аренду благоустроенного жилья, в восьми регионах - рост, в остальных стоимость за год не изменилась. Наибольшее падение цен было замечено в Алматы - здесь аренда благоустроенного жилья стала стоить почти на десять процентов меньше, чем год назад. На втором месте - Астана. В столице аренда улучшенной жилой недвижимости обходится на 9,3 процента дешевле. Замыкает тройку Кокшетау, где за январь-июнь текущего года цены на аренду упали на 4,7 процента по сравнению с уровнем, который наблюдался год назад.

Также эксперты отмечают, что рынок аренды неблагоустроенного жилья менее склонен к демпингу - всего в трех регионах РК было замечено снижение цен. В девяти областях цены выросли, в пяти регионах изменений не было. Самый значительный уровень снижения стоимости аренды неблагоустроенного жилья в этом году зафиксирован в Астане. Цены за год упали сразу на 16 процентов. В Алматы также аренда подешевела почти на семь процентов по сравнению с январем-июнем прошлого года.