Шон Спайсер покинул пост пресс-секретаря Белого Дома

- Ушел в отставку пресс-секретарь правительства США Шон Спайсер. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Такое решение Спайсер принял после назначения президентом Дональдом Трампом финансиста Энтони Скарамуччи директором службы по связям с общественностью, против чего он возражал, как пишут американские СМИ.

Спайсер не раз становился объектом критики за заявления, которые вводили общественность и политиков в заблуждение.

Отставка произошла, когда в Конгрессе и Минюсте полным ходом идет расследование российских контактов окружения Трампа во время президентской кампании 2016 года.