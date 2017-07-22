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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Шон Спайсер покинул пост пресс-секретаря Белого Дома
CA-NEWS (CA) - Ушел в отставку пресс-секретарь правительства США Шон Спайсер. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Такое решение Спайсер принял после назначения президентом Дональдом Трампом финансиста Энтони Скарамуччи директором службы по связям с общественностью, против чего он возражал, как пишут американские СМИ.

Спайсер не раз становился объектом критики за заявления, которые вводили общественность и политиков в заблуждение.

Отставка произошла, когда в Конгрессе и Минюсте полным ходом идет расследование российских контактов окружения Трампа во время президентской кампании 2016 года.

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