Шон Спайсер покинул пост пресс-секретаря Белого Дома
- Азия и мир, политика
- 10:24, 22 июля 2017
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CA-NEWS (CA) - Ушел в отставку пресс-секретарь правительства США Шон Спайсер. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
Такое решение Спайсер принял после назначения президентом Дональдом Трампом финансиста Энтони Скарамуччи директором службы по связям с общественностью, против чего он возражал, как пишут американские СМИ.
Спайсер не раз становился объектом критики за заявления, которые вводили общественность и политиков в заблуждение.
Отставка произошла, когда в Конгрессе и Минюсте полным ходом идет расследование российских контактов окружения Трампа во время президентской кампании 2016 года.
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