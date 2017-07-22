Генсек ООН осудил гибель палестинцев в ходе протестов в Иерусалиме

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил гибель троих палестинцев в Иерусалиме во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе, и выразил соболезнования семьям погибших.

"Генеральный секретарь решительно осуждает гибель троих палестинцев в ходе столкновений с силами безопасности Израиля и призывает к тщательному расследованию данных инцидентов. Его мысли и молитвы с семьями жертв", — говорится в заявлении заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.

Генсек ООН также выразил обеспокоенность всплеском насилия в Иерусалиме и призвал лидеров Израиля и Палестины "воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трое палестинцев погибли, десятки получили ранения в Иерусалиме во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города, сообщили палестинские медики и израильская полиция.

Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.