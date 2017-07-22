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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко полуобнаженной активистке грозит до 5 лет тюрьмы
CA-NEWS (CA) - Активистке движения Femen Анджелине Диаш де Кинташ, которая была задержана после того, как она в полуобнаженном виде пыталась сорвать встречу президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко, грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщил ее адвокат Ярослав Яценко, передает ТАСС.

"Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК ("Хулиганство"). Ночевать она будет в изоляторе временного содержания в Косогорном переулке, завтра [в субботу] в Печерском суде избрание меры пресечения", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

Согласно части 3 статьи 296 УК, хулиганские действия, "если они были совершены лицом, ранее судимым за хулиганство, или связанные с сопротивлением представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет".

21 июля в администрации президента Украины спустя несколько минут после начала церемонии подписания Петром Порошенко и Александром Лукашенко межправительственных договоров полуобнаженная женщина стала выкрикивать: "Живи, Белоруссия". Эти же слова по-белорусски были написаны на ее груди. Охранники сразу же вывели ее из зала. Позднее выяснилось, что она состоит в движении Femen.

Femen - украинское незарегистрированное женское движение, которое действует с 2008 года, а свою известность оно получило из-за провокаций, которые характеризуются как "радикальный эксгибиционизм". Их акции в основном проходили в Киеве, но также имели место в Москве возле Храма Христа Спасителя и в Париже во время мессы в Соборе Парижской Богоматери. Одной из наиболее резонансных "акций" участниц Femen стало уничтожение поклонного креста в центре украинской столицы. Кроме того, они проводили ряд политически мотивированных акций, также выступали против проституции и за легализацию однополых браков.

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