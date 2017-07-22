В Дании арестован гражданин Узбекистана, обвиняемый в причастности к теракту в стамбульском ночном клубе «Reina»

- По требованию турецких властей в городе Вайле (Дания) арестован еще один узбек - Ибрагимжон Аскаров (по некоторым данным - Аспаров). Он обвиняется в соучастии в кровавом теракте, произошедшем в начале этого года в стамбульском ночном клубе «Reina» и снабжении террориста узбекского происхождения Абдукадыра Машарипова оружием для совершения преступления.Об этом сообщает информационный сайт Eltuz.com.

На первом этапе следствия Ибрагимжон Аскаров, являющийся гражданином Узбекистана и Дании, препровожден в СИЗО на 4 недели, пока не будет принято решение о его экстрадиции, сообщают турецкие СМИ.

По информации прессы, Аскаров (кодовое имя «Ибрагим-датчанин»), снабжавший боеприпасами террориста-боевика из экстремистской организации «Исламское государство» Абдукадыра Машарипова, и являющийся активным участников террористической ячейки, ранее уже задерживался датскими полицейскими, однако ввиду недостаточности доказательств был отпущен.

Впоследствии турецким следователям всё же удалось доказать, что во время нападения Машарипова на ночной клуби Аскаров находился в Стамбуле, а после теракта срочно выехал в Данию.

СМИ отмечают, что в июне месяце служба нацбезопасности Дании вела расследование по выяснению личности Ибрагимжона Аскарова, передает AsiaTerra.info.

Однако во время доследственной проверки, в связи с отсутствием необходимых для открытия уголовного дела улик, предполагаемый соучастник теракта остался на свободе. И только 19 июля, после запроса и получения необходимых данных по делу от турецких властей, Ибрагимжон Аскаров, наконец, был задержан вторично.

Напомним, что нападение на популярное в Стамбуле увеселительное заведение произошло в канун 2017 года. Вооруженный автоматом мужчина, застрелив полицейского, ворвался в ночной клуб и открыл по собравшимся огонь на поражение. В итоге этого злодеяния погибли 39 человек, еще 69 были ранены.

Ответственность за теракт тогда взяла на себя террористическая организация ИГ, заявив, что таким образом расправилась с «сатанинским праздником».