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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Палестина разорвала официальные контакты с Израилем

CA-NEWS (CA) - Палестинская администрация (ПНА) объявила о разрыве официальных контактов с Израилем, передает euronews.

Трое израильтян были зарезаны в пятницу в еврейском поселении Неве-Цуф на Западном берегу реки Иордан. Сообщается, что преступник, который с ножом проник в дом к людям, был ликвидирован. Нападавший, девятнадцатилетний палестинец, по всей видимости решил отмстить за погибших в Восточном Иерусалиме арабов. В ответ на эти события палестинский лидер Махмуд Аббас выступил с категоричным заявлением.

“От имени палестинского руководства я объявляю о замораживании всех контактов на всех уровнях с оккупирующим государством, до тех пор пока Израиль не отменит свою политику против нашего народа и особенно это касается Иерусалима и мечети Аль-Акса,” – заявил Махмуд Аббас.

Участники пятничной молитвы в Восточном Иерусалиме возмутились дополнительными мерами безопасности в Старом городе. На подходе к Храмовой горе где находится мечеть Аль Акса, в частности, установили металлодетекторы. Израильская полиция разогнала недовольных, пустив в ход слезоточивый газ и резиновые пули. Трое палестинцев погибли, пострадали более четырёхсот пятидесяти человек.

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