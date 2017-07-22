Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс

CA-NEWS (CA) - Сейчас Сандерс занимает пост заместителя пресс-секретаря Администрации президента США Шона Спайсера Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс. Об этом сообщил глава Белого дома по связям с общественностью Энтони Скарамуччи в ходе брифинга, передает Reuters.

"Сара будет пресс-секретарем", - сказал Скарамуччи. Сейчас Сандерс занимает пост заместителя пресс-секретаря Администрации президента США Шона Спайсера.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в пятницу утром, 21 июля 2017 года, ушел в отставку из-за разногласий с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он был не согласен с назначением нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи директором по связям с общественностью.

Напомним, ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка объяснил свои жесткие заявления по работе критикующих президента США телеканалов готовностью стать "питбулем" Дональда Трампа.

"У нас есть хорошие умные женщины, вроде советника президента Келлиэнн Конуэй. Есть настоящие профессионалы вроде Шона Спайсера. А кто-то должен быть питбулем, и я готов к этой роли", - заявил Горка.



