РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президенты Азербайджана и России обсудили в Сочи проблему Карабаха

CA-NEWS (CA) - Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили во время рабочей встречи в Сочи урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"В рамках встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Сочи были обсуждены вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, передает РИА Новости.

"На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и стратегические партнерские связи между Азербайджаном и Россией будут развиваться и впредь", — отмечено в сообщении.

Рабочий визит президента Азербайджана в Россию завершился 22 июля.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×