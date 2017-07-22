Reuters узнал о планах США заблокировать приток долларов в Венесуэлу

CA-NEWS (CA) - США разрабатывают проект санкций против Венесуэлы по примеру предпринятых против Ирана. В частности, предполагается полный запрет на сделки в долларах при покупке венесуэльской нефти, что лишит страну притока валюты, сообщает РБК.

Соединенные Штаты рассматривают варианты введения финансовых санкций против Венесуэлы, рассказали источники Reuters, знакомые с ходом обсуждения проблемы. В самом жестком варианте из рассматриваемых — американским компаниям и финансовым институтам будет запрещено заключать сделки в долларах с государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Этот шаг может серьезно ограничить экспорт нефти из этой страны, которая является членом ОПЕК, к тому же окажется перекрытым основной источник поступления в страну валюты, отметили собеседники агентства.

Администрация Дональда Трампа стремится оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро,​ применив санкции по типу тех, которые были наложены в свое время на Иран и заставили руководство этой страны пойти на переговоры по ядерной программе.

Ранее, 18 июля, Трамп пригрозил предпринять «решительные и быстрые экономические действия» в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет Учредительное собрание 30 июля. «Вчера венесуэльский народ снова дал понять, что они выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Однако их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — заявил тогда Трамп. Он также добавил, что США «не будут стоять», пока Венесуэла «рушится».​

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как Мадуро 1 мая объявил о созыве Учредительного собрания (Конституционной ассамблеи), которое фактически заменит парламент. Именно новый властный орган, в который войдут 500 человек, выбранных прямым голосованием 30 июля, разработает новую Конституцию страны.

После того как Верховный суд решил предоставить президенту Венесуэлы право действовать в обход парламента, в стране начались массовые антиправительственные акции протеста. С начала апреля во время протестов погибли не менее ста человек.