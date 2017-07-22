Казахстан отказался покупать электричество у Кыргызстана

- Переговоры Кыргызстана с Казахстаном о поставках электроэнергии не увенчались успехом. К положительному результату принесли длительные переговоры с Узбекистаном, которому с 16 июня начат экспорт электричества. Об этом говорится в информации по водно-энергетической ситуации в 2017 году ОАО “Электрические станции” Кыргызстана, передает Azattyk

Компания отмечает, что в этом году прогнозировался избыток воды в Токтогульском водохранилище, в эквиваленте электроэнергии порядка на 1,5 млрд кВт/ч. Со стороны ОАО “Электрические станции” были начаты переговоры с потенциальными покупателями Казахстана и Узбекистана по поставкам электроэнергии. В итоге, удалось договориться с узбекской стороной. С 16 июня начата поставка электроэнергии в Узбекистан по цене 2 цента.

Но этого объема экспорта электроэнергии недостаточно, чтобы избежать переполнения Токтогульского водохранилища, отмечают “Электрические станции”. Приток воды к водохранилищу за II квартал 2017 года составил 8 млрд кубометров при норме 4,98 млрд, что на 62% больше средне­многолетнего притока воды.

Для снижения скорости наполнения Токтогульского водохранилища с 12 июля были начаты технические попуски воды с Таш-Кумырской, Шамалды-Сайской и Уч-Курганской ГЭС, при этом Токтогульская ГЭС несет нагрузку по покрытию собственного потребления электроэнергии и поставки электроэнергии Узбекистану. Также с 10 июля начаты технические попуски.

В компании ожидают, что объем годового притока воды в Токтогульское водохранилище за 2017 год составит около 18 млрд кубометров. Больше наблюдалось только в 1921 (20,7 млрд кубометров), 1969 (19 млрд) и 2010 годах (19 млрд).

Кыргызстан договорился с Узбекистаном об экспорте электроэнергии на летний период. По контракту до октября планируется экспортировать 1,25 млрд кВт/ч.

По данным Нацэнергохолдинга, вопрос экспорта электричества для рационального использования водных ресурсов прорабатывался с февраля этого года. Прогнозировалось, что к 22 июля объем воды в Токтогульском водохранилище может достигнуть максимальной отметки в 19,5 млрд кубов. В случае переполнения, как отмечают в холдинге, придется производить технические попуски воды с плотины Токтогульской ГЭС.

Тарифы на энергию для Узбекистана составили 2 цента за киловатт-час. Контракт на поставку электричества подписан до октября этого года.