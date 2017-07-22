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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд Египта утвердил смертный приговор обвиняемым в убийстве генпрокурора
CA-NEWS (UZ) - Уголовный суд Каира утвердил смертный приговор 30 причастным к убийству генерального прокурора Египта Хишама Бараката в июне 2015 года. Об этом сообщает портал Youm7.

Другие фигуранты по делу об убийстве генпрокурора получили различные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненные. Всего по делу проходили 67 человек. Приговор был вынесен еще 17 июня, однако по юридическим законам страны окончательный вердикт может быть утвержден только после рассмотрения материалов дела верховным муфтием Египта.

Хишам Баракат прославился благодаря своему участию в процессах против запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» и двух бывших президентов Египта — Мухаммеда Мурси и Хосни Мубарака, сообщает РБК.

В июне 2015 года в городе Гелиополе в 10 км от Каира автомобиль Бараката был подорван. Ответственность за подрыв взяла на себя группировка «Народное сопротивление Гизы».

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