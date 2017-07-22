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  23 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В России приняли законы о запрете анонимайзеров и модерации мессенджеров

CA-NEWS (CA) - Госдума России приняла в пятницу в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете использования в России анонимайзеров (сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете), а также законопроекты о регулировании деятельности мессенджеров и распространении нелегальных сим-карт.

Депутаты нижней палаты одобрили в третьем заключительном чтении законопроект, запрещающий доступ к заблокированным сайтам с помощью VPN, анонимайзеров и других технологий, передают российские СМИ.

Документ обязывает владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров ограничивать доступ к заблокированным на территории РФ сайтам. Нарушителям нормы также грозит блокировка.

Законопроект также вводит запрет для поисковых систем на выдачу ссылок на заблокированные ресурсы. Для исполнения решения сервисам предоставят доступ к «черному списку» Роскомнадзора.

Кроме того, документ отменяет реестр блогеров ввиду его неэффективности. Закон о реестре был принят летом 2014 года. Он предполагает включение в специальный список всех сайтов с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки.

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