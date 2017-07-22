Украина передала в ООН доказательства "участия России" в войне в Донбассе

- Украина передала в международной суд ООН тысячи страниц "документальных доказательств" участия России в конфликте в Донбассе, заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает РИА Новости.

Украина в январе 2017 года подала в Международный суд Организации объединенных наций в Гааге иск против России. Киев утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. На период разбирательства Украина потребовала ввести так называемые временные меры против России.

"Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе… Уже передано тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", — сказал Грицак на брифинге в субботу, который транслировали украинские телеканалы.

Суд удовлетворил одно требование Киева и постановил, что Россия "должна воздержаться" от ограничений на "возможность крымских татар сберегать свои институты власти" и гарантировать возможность обучения на украинском. Суд не прислушался к позиции Украины по иску о нарушении конвенции по финансированию терроризма.

Москву в процессе представляет глава правового департамента МИД Роман Колодкин. По его словам, выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Колодкин подчеркнул, если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над полным выполнением минских соглашений.

Глава Службы безопасности Украины также заявил, что украинские спецслужбы ранее неоднократно якобы задерживали российских военных. Последний громкий случай — задержание Виктора Агеева.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что группа украинских разведчиков-диверсантов 24 июня в районе Бахмутской трассы убила двоих и похитила четверых ополченцев. Ряд украинских СМИ распространили информацию, что среди похищенных был Агеев. Украинская сторона утверждает, что он является действующим российским военнослужащим-контрактником.

В Минобороны России сообщили, что Агеев никогда не служил по контракту в вооруженных силах. Он проходил срочную службу, в мае 2016 году уволился в запас и больше не имел отношения к российской армии. В ЛНР подтвердили, что все задержанные были бойцами Народной милиции самопровозглашенной республики.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.