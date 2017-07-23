В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран

- Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд полагает, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, представляющих угрозу для Вашингтона. Об этом он заявил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо), передает ТАСС.

Данфорд выступил с утверждением, что "Россия - это наиболее серьезная угроза" из тех, с которыми сталкиваются США. В числе последних он назвал также КНДР, Иран и Китай. Генерал подчеркнул, что среди перечисленных государств "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".

Выступление Данфорда транслировалось на сайте конференции. Председатель КНШ пояснил, что РФ обладает "крупнейшими совокупными возможностями" в данной области. Он отметил, что Москва имеет ядерный потенциал и может действовать в киберпространстве.

Данфорд подчеркнул, что США не могут "концентрироваться лишь на одной из имеющихся угроз". Он указал, что считает КНДР "угрозой, которая требует наиболее срочных действий".