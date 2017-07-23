Землетрясение в Греции и Турции: общий урон составил 20-30 миллионов долларов

- Греческий остров Кос и турецкий Бодрум массово покидают туристы. Многие отели серьезно пострадали от почти семибалльного землетрясения. Люди переживают, что подземные толчки могут повториться. В страхе не только иностранные граждане, но и местные жители. Многие до сих пор боятся находиться в зданиях и вынуждены были ночевать на улице, сообщают Вести.ru

Самые сильные разрушения — на окраинах Бодрума. Дома тут, конечно, не были рассчитаны на такие подземные толчки. Большинство зданий восстановлению не подлежат. Сотням жителей Бодрума ищут временную крышу над головой. Многие горожане стараются уехать к родственникам в другие районы Турции.

В порту Бодрума встречают корабли с греческого острова Кос. Он тоже пострадал от этого сильного землетрясения. На борту — раненые и перепуганные туристы. Они сидели даже в проходах. Свободных мест нет — из-за огромного числа тех, кто стремится покинуть этот курортный край.

"В нашем отеле были обрушения, но поначалу мы не хотели уезжать. Думали, что найдем место в другой гостинице. Но ситуация сложная на всем курорте, поэтому мы купили билет на ближайший рейс домой", — признаются туристы.

В Бодрум люди ехали, потому что думали, что оттуда проще улететь. Но и там в аэропортах — очереди. Авиакомпании, неготовые к такому наплыву пассажиров, спешно ищут возможность организовать дополнительные рейсы. Турфирмы считают потери, ведь им приходится возвращать деньги тысячам клиентов.

Слухов о том, что землетрясение повторится, всё больше. Люди верят не сейсмологам, которые «проворонили» сильные толчки, а друг другу. Одна из семей на острове Кос провела уже две ночи под открытым небом — спать в доме боится.

Власти Греции и Турции подсчитывают ущерб. Речь идет о 10-15 миллионах долларов на каждую страну. И это лишь предварительные цифры. Землетрясение магнитудой 6,7 балла продолжалось всего пару минут, но на восстановление курортов потребуется не один месяц. Это что касается инфраструктуры. Если говорить о восстановлении доверия у туристов к этим считавшимся популярным направлениям, то это произойдет еще не скоро.