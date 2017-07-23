Сергей Кисляк завершил свою миссию посла России в США

- Сергей Кисляк закончил свою работу в США в качестве посла России. Об этом сообщается на странице российской дипломатической миссии в Twitter.

«Посол Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне», — говорится в сообщении. Его обязанности будет временно исполнять Денис Гончар.

Как рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин, Гончар является советником-посланником. Он будет исполнять обязанности дипломатического представителя России до тех пор, пока не прибудет в США преемник Кисляка. Им стал Анатолий Антонов, который прежде занимал посты замглавы Минобороны и МИДа. Нынешний замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прежде назвал выбор кандидатуры Антонова на эту должность «оптимальным».

В субботу, 22 июля, в российском посольстве Кисляк провел прощальный прием «для коллег и друзей». Также он попрощался с соотечественниками, которые живут в США, и пожелал им всего самого доброго.

Кисляк, в свою очередь, как сообщал РБК 21 июля со ссылкой на пресс-службу временно исполняющего обязанности главы российской Республики Мордовия Владимира Волкова, стал кандидатом на пост сенатора от республики в Совете Федерации. Кроме него врио главы Мордовии выдвинул на пост сенатора главного федерального инспектора по Республике Мордовия Михаила Сезганова и главу городского округа Саранск Петра Тултаева.

Кисляк занимал пост посла России в США с июля 2008 году. В 2017 году он оказался в центре политического скандала, когда газета The Washington Post 9 февраля написала со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, что занимавший тогда должность советника президента США Дональда Трампа Майкл Флинн встречался с Кисляком в декабре 2016. По данным издания, он говорил с российским дипломатом о санкциях. После публикации Флинн подал в отставку из-за того, что не передал корректную информацию о встрече с российским послом.​