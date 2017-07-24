В Туркменистане демонтировали еще один позолоченный памятник Ниязову

- Позолоченный памятник бывшему президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову, расположенный на улице Магтымгулы перед зданием Министерства внутренних дел в центре Ашгабата, демонтирован.

Несколько месяцев назад территория вокруг памятника была огорожена в связи с ремонтными работами, которые, по словам местных жителей, продолжались в течение четырех месяцев.

Власти Туркменистана, официально не сообщавшие о планах по сносу памятника прежнему президенту, установленного в Ашгабате в начале 2000-х годов, причины демонтажа также не комментируют. Об этом не сообщают и национальные СМИ Туркменистана. Что стало с позолоченным памятником бывшему президенту Туркменистана Сапармураду после демонтажа, остается пока неизвестным.

Во время правления Сапармурада Ниязова Туркменбаши, руководившего Туркменистаном в 1985-2006 годах, были установлены сотни его памятников и бюстов по всей стране.

Крупнейшая позолоченная статуя Ниязова, располагавшаяся на «Монументе Нейтралитета» на центральной площади Ашгабата в 1998-2010 годах, была демонтирована и в 2011 году перенесена на новое место. Согласно официальным данным, стоимость демонтажа и переноса позолоченного памятника обошлась бюджету страны в 50 миллионов долларов США.