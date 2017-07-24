В Таджикистане хотят запретить фото- и видеосъемку ЧП и стихийных бедствий

- Глава МВД Таджикистана инициирует введение наказания для тех граждан, которые производят фото- и видеосъемку процесса ликвидации стихийных бедствий, пожаров и аварий. Об этом министр внутренних дел страны Рамазон Рахимзода заявил 21 июля в Душанбе, напомнив самый недавний случай – пожар на крупнейшем столичном рынке «Корвон».

«Большое число зевак столпилось возле места происшествия, они снимали на камеру пожар, тем самым, мешая пожарным ликвидировать возгорание», – отметил министр.

Рахимзода сказал, что было решено инициировать поправки в законодательство, предусматривающие ответственность для тех лиц, которые таким образом мешают процессу ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

В результате пожара, произошедшего, по словам министра Рахимзода, из-за «безответственности охранников рынка» сгорело дотла 160 торговых точек. По словам министра внутренних дел Таджикистана, после случившегося с занимаемых должностей были сняты начальники противопожарных служб района, города Куляба и Хатлонской области.