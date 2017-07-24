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  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемый в причастности к теракту в стамбульском клубе Reina задержан в Дании

CA-NEWS (UZ) - Суд города Вайле на юго-западе Дании 20 июля вынес решение о заключении под стражу сроком на четыре недели 42-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в причастности к теракту в ночном клубе Reina в Стамбуле. Об этом сообщает служба радио «Свобода».

Данное решение было вынесено на основании материалов, предоставленных полицией Турции.

По словам адвоката Эрлинга Кристенсена, власти Дании пока не предъявляют задержанному никаких обвинений. По его словам, окончательное решение об экстрадиции подозреваемого в Турцию может принять генеральный прокурор Дании.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в ночь на 1 января 2017 года, которое было организовано гражданином Узбекистана Абдулкадыром Машариповым, погибли 39 человек, еще десятки получили ранения.

В экстрадиционном запросе Турции говорится, что «получивший статус беженца в Дании в 2008 году гражданин Узбекистана обеспечивал оружием Абдулкадыра Машарипова, организовавшего вооруженное нападение на ночной клуб».

Ранее сообщалось, что ответственность за нападение на клуб взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Исполнитель нападения – 34-летний выходец из Узбекистана Абдулкадыр Машарипов был задержан в Стамбуле спустя 16 дней после теракта, пишет «Свобода».

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