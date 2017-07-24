Фото Николаса Кейджа в Астане стало мемом

CA-NEWS (KZ) - Фотография голливудского актера, продюсера и кинорежиссера, обладателя премии "Оскар" Николаса Кейджа в Астане стала мемом, сообщают казахстанские сми.

Изначально в Сети появилось фото Кейджа в казахском чапане, рядом с ним стоит скрипачка, президент Национальной академии кинематографических искусств и наук Айман Мусаходжаева. Кроме того, народная артистка является президентом кинофестиваля "Евразия".

Напомним, Николас Кейдж приехал в Астану 22 июля в качестве гостя тринадцатого Международного кинофестиваля "Евразия".

A post shared by Astana | Астана | EXPO 2017 (@astana.times) onJul 23, 2017 at 5:37am PDT

После публикации данного фото появились различные мемы, которые пересылают в WhatsApp, также шутят пользователи Twitter, Facebook, Instagram.

A post shared by Astana | Астана | EXPO 2017 (@astana.times) onJul 23, 2017 at 5:55am PDT

Юзеры посчитали, что у актера крайне растерянное выражение лица, и многие подписывают фото как: "Кто вы?", "Что я тут делаю?", "Что я делаю в Астане?".

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