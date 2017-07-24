РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Фото Николаса Кейджа в Астане стало мемом

CA-NEWS (KZ) - Фотография голливудского актера, продюсера и кинорежиссера, обладателя премии "Оскар" Николаса Кейджа в Астане стала мемом, сообщают казахстанские сми.

Изначально в Сети появилось фото Кейджа в казахском чапане, рядом с ним стоит скрипачка, президент Национальной академии кинематографических искусств и наук Айман Мусаходжаева. Кроме того, народная артистка является президентом кинофестиваля "Евразия".

Напомним, Николас Кейдж приехал в Астану 22 июля в качестве гостя тринадцатого Международного кинофестиваля "Евразия".

После публикации данного фото появились различные мемы, которые пересылают в WhatsApp, также шутят пользователи Twitter, Facebook, Instagram.

Юзеры посчитали, что у актера крайне растерянное выражение лица, и многие подписывают фото как: "Кто вы?", "Что я тут делаю?", "Что я делаю в Астане?".



print
Комментарии (2)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
talgatimus
11:50, 24 июля 2017
ахахах, у него постоянно такое выражение лица
Нет аватара
1batnoi
10:12, 24 июля 2017
Ненавижу этого актера!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×