Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов

CA-NEWS (CA) - В возрасте 67 лет умер бизнесмен Артем Тарасов - один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов, первый легальный миллионер СССР, как называют его российские СМИ, сообщает русская служба Би-би-си.

Семья Тарасова пообещала позже назвать причину смерти и информацию о дате и месте прощания с ним.

В 1987 году он создал один из первых кооперативов в СССР, а уже через два года заявил по телевидению, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР.

После развала Союза эмигрировал в Великобританию, однако вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге не участвовал в выборах, так как его не зарегистрировали. В прошлом году баллотировался в Госдуму от партии «Яблоко».

В последние годы он управлял «Институтом инноваций» и венчурной компанией «Навеком», пишет «РИА Новости».